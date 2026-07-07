अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी हुई

राेहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधी अंशुला कपूर, सामने आईं बेहद प्यारी तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 09:45 am Jul 07, 202609:45 am

क्या है खबर?

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ शादी कर ली है। कपूर परिवार और करीबी रिश्तेदारों व दोस्तों की मौजूदगी में यह समारोह पूरा हुआ, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मौके पर अंशुला के पिता बोनी कपूर और भाई अर्जुन, दोनों ही अपना फर्ज निभाते हुए नजर आए। आजकल जहां लोग शादी के लिए पेस्टल रंग को चुनते हैं, वहीं अंशुला ने पारंपरिक भारतीय रंग को अपनाया।