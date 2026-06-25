19 साल की उम्र में कैंसर से लड़ीं, अब चमक रही है 'ऐनी' अभिनेता मिरांडा मैककॉन की जिंदगी
'ऐनी विद एन ई' में अपनी यादगार भूमिका से पहचान बनाने वाली मिरांडा मैककॉन ने बताया है कि 19 साल की उम्र में उन्हें स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ा था।
उनका इलाज काफी कठिन था, जिसमें 8 बार कीमोथेरेपी, 25 रेडिएशन सेशन और 3 सर्जरी शामिल थीं। इन सर्जरी में एक डबल मास्टेक्टॉमी भी हुई थी।
सिर मुंडवाना मिरांडा के लिए सशक्तिकरण जैसा था
मिरांडा के लिए अपने बाल खोना सबसे मुश्किल हिस्सा था, यह खुद बीमारी से भी ज्यादा डरावना था।
अपने बालों के बिना रहना उनके लिए 'शुद्ध यातना' जैसा था, लेकिन स्कैल्प कूलिंग थेरेपी आजमाने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी कीमो से पहले ही सिर मुंडवाने का फैसला कर लिया। यह पल उनके लिए बेहद सशक्त बनाने वाला रहा।
फरवरी 2022 से कैंसर मुक्त हैं मिरांडा
फरवरी 2022 से मिरांडा कैंसर मुक्त हैं और अब 24 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं।
उन्होंने खुद की और अपने बालों की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए हैं। मिरांडा ने फिर से आत्मविश्वास और खुशी पा ली है।
वह कहती हैं, 'मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी इतनी पूरी, सुंदर, आत्मविश्वासी और चमकती हुई हो सकती है।'