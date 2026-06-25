19 साल की उम्र में कैंसर से लड़ीं, अब चमक रही है 'ऐनी' अभिनेता मिरांडा मैककॉन की जिंदगी

फरवरी 2022 से कैंसर मुक्त हैं मिरांडा

फरवरी 2022 से मिरांडा कैंसर मुक्त हैं और अब 24 साल की उम्र में न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं।

उन्होंने खुद की और अपने बालों की देखभाल के लिए नए तरीके अपनाए हैं। मिरांडा ने फिर से आत्मविश्वास और खुशी पा ली है।

वह कहती हैं, 'मुझे नहीं लगता था कि मेरी जिंदगी इतनी पूरी, सुंदर, आत्मविश्वासी और चमकती हुई हो सकती है।'