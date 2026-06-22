एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर जारी, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Jun 22, 202611:57 am

क्या है खबर?

एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' काे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। कुछ दिनों पहले इसका पोस्टर जारी किया गया था, जिसे लोगाें द्वारा खूब सराहा गया और अब अध्यात्मिक फिल्म का ट्रेलर दर्शकों का दिल जीतने आ गया है। भुवनेश्वर के एनीमेशन स्टूडियो एले एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित यह फिल्म, एनिमेटेड वेब सीरीज 'जय जगन्नाथ' (2007) की सफलता के बाद आ रही है। फिल्म का निर्देशन श्रीपाद वारखेडकर ने किया है, जबकि निर्माता दुर्गा प्रसाद दलाई हैं।