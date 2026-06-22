एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर जारी, जानिए कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक
क्या है खबर?
एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' काे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। कुछ दिनों पहले इसका पोस्टर जारी किया गया था, जिसे लोगाें द्वारा खूब सराहा गया और अब अध्यात्मिक फिल्म का ट्रेलर दर्शकों का दिल जीतने आ गया है। भुवनेश्वर के एनीमेशन स्टूडियो एले एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित यह फिल्म, एनिमेटेड वेब सीरीज 'जय जगन्नाथ' (2007) की सफलता के बाद आ रही है। फिल्म का निर्देशन श्रीपाद वारखेडकर ने किया है, जबकि निर्माता दुर्गा प्रसाद दलाई हैं।
रिलीज
इन दिन सिनेमाघरों में आएगी 'महाप्रभु जगन्नाथ'
फिल्म का ट्रेलर कलियुग में 'अहम' नाम के एक शक्तिशाली असुर का परिचय कराता है, जिसका मकसद जगन्नाथ स्वामी के भक्तों को अपने जाल में फंसाना है। इस बुराई का अंत करने और सच्ची भक्ति की शक्ति को जगाने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ, बलराम और गरुड़ एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। यह फिल्म एली एनीमेशन के 'सनातन यूनिवर्स' की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भविष्य में कई फिल्में-सीरीज बनेंगी। 'महाप्रभु जगन्नाथ' 10 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
FAITH. MYSTERY. DEVOTION… The much-awaited trailer of #MahaprabhuJagannathMovie is out now, offering a glimpse into a divine and magical cinematic journey inspired by the glory of Lord Jagannath.https://t.co/oXsIyuf4dT— Sumit Kadel (@SumitkadeI) June 22, 2026
Releasing in cinemas on 10 July 2026 in Hindi, Telugu &… pic.twitter.com/blElJnVKsm