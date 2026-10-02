एशियन एकेडमी अवॉर्ड्स में छाई 'सूबेदार', अनिल कपूर को इस श्रेणी में मिला नामांकन
क्या है खबर?
अनिल कपूर अभिनीत और सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित फिल्म 'सूबेदार' इसी साल 5 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर आई थी। अभिनेत्री राधिका मदान भी इसका हिस्सा थीं। अब इस फिल्म ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में भारत के लिए सर्वश्रेष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। अनिल ने इसमें एक सेवानिवृत्त सैनिक (सूबेदार अर्जुन मौर्य) का किरदार निभाया है। अपनी इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता श्रेणी में नामांकित भी किया गया है।
आभार
अनिल ने सोशल मीडिया पर जताई खुशी
अभिनेता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टाेरी पर लिखा, 'मेरी यात्रा का एक बहुत खास पल। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में 'सूबेदार' के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता के रूप में नामांकित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पूरी टीम और फिल्म का समर्थन करने वालों का आभारी हूं।'
उन्होंने निर्देशक का आभार जताते हुए लिखा, 'सुरेश, यह मेरे लिए और भी मायने रखता है, क्योंकि हमने इसे बनाते समय एक साथ सफर तय किया है।'
ऐलान
जानिए कब होगी विजेताओं के नामों की घोषणा
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, अनिल और अंतरराष्ट्रीय दिग्गज अभिनेता जैकी चैन ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स के लिए घोषित 335 राष्ट्रीय विजेताओं में जगह बनाई है।
'सूबेदार' के अलावा, 'द शैडोज एज' ने चाइनीज मेनलैंड के लिए सर्वश्रेष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है।
इन विजेताओं में 18 देश और क्षेत्र शामिल हैं और उन्हें 39 श्रेणियों में चुना गया है, जो अंतरराष्ट्रीय राउंड में आगे बढ़ेंगे।
विजेताओं का ऐलान दिसंबर, 2026 में सिंगापुर के कैपिटल थिएटर में किया जाएगा।