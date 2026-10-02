अनिल कपूर 'सूबेदार' के लिए एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में नामांकित हुए

एशियन एकेडमी अवॉर्ड्स में छाई 'सूबेदार', अनिल कपूर को इस श्रेणी में मिला नामांकन

लेखन ज्योति सिंह 11:11 am Oct 02, 202611:11 am

क्या है खबर?

अनिल कपूर अभिनीत और सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित फिल्म 'सूबेदार' इसी साल 5 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर आई थी। अभिनेत्री राधिका मदान भी इसका हिस्सा थीं। अब इस फिल्म ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में भारत के लिए सर्वश्रेष्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। अनिल ने इसमें एक सेवानिवृत्त सैनिक (सूबेदार अर्जुन मौर्य) का किरदार निभाया है। अपनी इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता श्रेणी में नामांकित भी किया गया है।