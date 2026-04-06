'चांद मेरा दिल' का टीजर इस दिन होगा जारी

'चांद मेरा दिल' का पहला लुक जारी, इस दिन दिखेगी आरव और चांदनी की प्रेम-कहानी

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Apr 06, 202612:11 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य की आगामी फिल्म 'चांद मेरा दिल' लंबे समय से चर्चा में है जो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और विवेक सोनी द्वारा निर्देशित है। यह एक इंटेस प्रेम-कहानी है, जिसका पहला आधिकारिक लुक जारी कर दिया गया है। निर्माताओं ने पोस्टर के जरिए 'आरव' और 'चांदनी' की पहली झलक का दीदार करवाया है, जिसका किरदार अनन्या और लक्ष्य निभा रहे हैं। इसी के साथ फिल्म के टीजर की रिलीज तारीख भी बताई गई है।