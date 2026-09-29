आनंद एल राय की फिल्म 'नखरेवाली' OTT पर आएगी

आनंद एल राय की फिल्म 'नखरेवाली' OTT पर देगी दस्तक, खत्म होगा लंबा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 03:24 pm Sep 29, 202603:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्माता आनंद एल राय की फिल्म 'नखरेवाली' आखिरकार अपनी रिलीज के करीब आ गई है। राहुल शंकल्या द्वारा निर्देशित यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसका ऐलान 2024 में किया गया था। इसके जरिए निर्माता नवोदित कलाकारों अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव को लॉन्च करने वाले थे। फिल्म को पिछले साल वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की योजना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताजा अपडेट है कि अब 'नखरेवाली' सीधे OTT पर रिलीज की जाएगी।