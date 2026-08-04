अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा के रिश्ते में आई दरार? एक-दूसरे से रह रहे अलग

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अमृता और हिंमाशु करीब 18 महीनों से अलग-अलग रह रहे हैं। इस घटना ने उनके तलाक की ओर बढ़ने की अटकलों को जन्म दे दिया है।

सूत्र का कहना है कि दोनों के आधिकारिक तौर पर अलग होने की कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने अपने रिश्ते में आपसी सम्मान और सौहार्द को बनाए रखा है।

दिलचस्प बात ये है कि अमृता ने पूर्व में काम के सिलसिले में अलग-अलग रहने की बात कही थी।