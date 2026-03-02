एमी विर्क पत्नी और बेटी के लिए भावुक हुए

एमी विर्क को UAE में फंसी पत्नी और बेटी की सताई चिंता, साझा किया भावुक पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Mar 02, 202604:45 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक-अभिनेता एमी विर्क ने अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया है। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी UAE में फंसे हुए हैं। अभिनेता ने पोस्ट में अपनी बेटी की कही एक मार्मिक बात का जिक्र किया। साथ ही कहा कि वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि इस संघर्ष से प्रभावित सभी लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं।