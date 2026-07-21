अमिताभ बच्चन क्यों हुए अस्तपाल में भर्ती? लिखा- ICU में हूं, डॉक्टर कर रहे देखभाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ताजा व्लाॅग से फैंस की चिंता बढ़ा दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। साथ में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों के बारे में भी बताया है। 83 वर्षीय अभिनेता ने लिखा, 'अस्पताल में सर्जरी के लिए और ICU में, कुशल डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की देखरेख में।' उनकी पोस्ट देखने के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
चुनौती
अमिताभ की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल
उन्होंने व्लाॅग में लिखा, 'अस्पताल से छुट्टी मिलना... और घर वापसी... घर वापसी का ये सबसे मुश्किल दौर होता है... शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से...आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी हो जाती है... यह आपके जीवन का सबसे कठिन दौर होता है... कुछ बहादुरी दिखाते हैं...कुछ हार मान लेते हैं...जो संघर्ष करते हैं और साहसी बने रहते हैं वे हमेशा चैंपियन बने रहते हैं...जो ऐसा नहीं करते, वे समझौता कर लेते हैं।'
ट्वीट
व्लॉग लिखने के बाद किया रहस्यमयी पोस्ट
अमिताभ ने व्लॉग लिखने के तुरंत बाद एक रहस्यमयी पोस्ट लिखा, 'T 5806 - खेल खत्म हो गया है! लेकिन काम अभी जारी है।'
उनके ताजा पोस्ट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। लाेग उनकी सर्जरी और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।
काम के मोर्चे पर, अमिताभ को प्रभास की आगामी फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में देखा जाएगा। इसमें दिग्गज अभिनेता कमल हासन भी नजर आएंगे।