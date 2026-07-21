अमिताभ बच्चन ने स्वास्थ्य संबंधी अपडेट साझा किया

अमिताभ बच्चन क्यों हुए अस्तपाल में भर्ती? लिखा- ICU में हूं, डॉक्टर कर रहे देखभाल

लेखन ज्योति सिंह 11:41 am Jul 21, 202611:41 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ताजा व्लाॅग से फैंस की चिंता बढ़ा दी है। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि वह डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। साथ में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों के बारे में भी बताया है। 83 वर्षीय अभिनेता ने लिखा, 'अस्पताल में सर्जरी के लिए और ICU में, कुशल डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की देखरेख में।' उनकी पोस्ट देखने के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।