अमिताभ बच्चन ने कुछ इस अंदाज में मनाई दिवाली

अमिताभ बच्चन ने बताया दिवाली का हाल, बोले- कम पटाखों के बीच रहा शांत माहौल

लेखन अंशिका शुक्ला 12:58 pm Nov 10, 202612:58 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अमिताभ बच्चन पिछले कुछ दिनों से आराम कर रहे हैं और अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच, उन्होंने दिवाली के मौके पर अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं। अभिनेता ने अपने ब्लॉग के जरिए बताया कि उन्होंने घर पर किस तरह त्योहार मनाया। फिलहाल, शेड्यूल से जुड़ी कुछ दिक्कतों के चलते वह अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' से ब्रेक पर हैं। हालांकि, उम्मीद है कि वह 11 नवंबर के बाद शो की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे।