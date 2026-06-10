अमिताभ बच्चन ने आलिया भट्‌ट को दी बधाई

अमिताभ बच्चन को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, आलिया भट्‌ट के लिए भेजा प्यार

लेखन ज्योति सिंह 02:52 pm Jun 10, 202602:52 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' का टीजर जारी हो गया है। इसके आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोग टीजर पर अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच, अमिताभ बच्चन ने फिल्म का टीजर अपने एक्स पर साझा किया और आलिया को अपना प्यार भेजा है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह पहली महिला प्रधान फिल्म है। शिव रावेल इसके निर्देशक हैं। इसकी रिलीज तारीख का ऐलान भी हो गया है।