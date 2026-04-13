आशा भोसले के निधन पर अमिताभ बच्चन ने भावुक पोस्ट लिखी

आशा भोसले के निधन से भावुक हुए अमिताभ बच्चन, लिखा- दुखी हूं; वो हमेशा साथ रहेंगी

लेखन ज्योति सिंह 06:24 pm Apr 13, 202606:24 pm

क्या है खबर?

दिग्गज गायिका आशा भोसले के अचानक निधन से हर किसी को झटका लगा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, हर फिल्मी सितारे और हस्तियां सुरों की मल्लिका को भावुक श्रद्धांजलि दे रही हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए गायिका को अंतिम विदाई दी है। उन्होंने लिखा, 'एक पूरा युग... एक अविश्वसनीय... एक अद्भुत, आश्चर्यजनक, अद्भुत व्यक्तित्व... कल थम गया... प्रतिष्ठित, महान आशा भोसले जी हमें छोड़कर चली गईं... हम अपार शोक में हैं।'