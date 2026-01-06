अमिताभ बच्चन बने 'कैम्पा श्योर' का नया चेहरा, रिलायंस के साथ मिलाया हाथ

अमिताभ बच्चन बने 'कैम्पा श्योर' का नया चेहरा

लेखन ज्योति सिंह 05:26 pm Jan 06, 202605:26 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बार वह अपने किसी ट्वीट या फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि दूसरी वजह से खबरों में आ गए हैं। दरअसल, उनका नाम 'कैम्पा श्योर' के साथ जुड़ गया है जो पानी का ब्रांड है, और बिग बी उसके नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में सामने आए हैं उन्होंने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) के साथ हाथ मिलाया है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है।