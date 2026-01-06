अमिताभ बच्चन बने 'कैम्पा श्योर' का नया चेहरा, रिलायंस के साथ मिलाया हाथ
क्या है खबर?
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इस बार वह अपने किसी ट्वीट या फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि दूसरी वजह से खबरों में आ गए हैं। दरअसल, उनका नाम 'कैम्पा श्योर' के साथ जुड़ गया है जो पानी का ब्रांड है, और बिग बी उसके नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में सामने आए हैं उन्होंने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) के साथ हाथ मिलाया है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है।
डील
एक साल के लिए हुई है डील
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, अमिताभ और RCPL के बीच यह डील एक साल के लिए हुई है। कंपनी का मानना है कि अभिनेता की लोकप्रियता का फायदा उठाकर वह 'कैम्पा श्योर' पानी को सस्ते दामों के साथ लोगों तक पहुंचा सकेंगे। रिलायंस कंज्यूमर ने 'कैंपा श्योर' की कीमत अन्य पानी के ब्रांड जैसे किनले, एक्वाफिना और बिस्लेरी के मुकाबले 20-30% कम रखा है। बता दें कि अमिताभ, बीकाजी नमकीन और मुथूट फाइनेंस समेत कई ब्रांड के साथ भी जुड़े हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 Reliance signs Amitabh Bachchan for packaged water brand Campa Sure. pic.twitter.com/ArX77vyawT— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 6, 2026