जब नेपाल में डूबते-डूबते बचे थे अमिताभ बच्चन, बताया कैसे मौत को करीब से देखा

अमिताभ ने कहा, "हुआ यह कि मुझे नाव को एक तरफ मोड़ना था, लेकिन मैंने उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे नाव पलट गई। नाव पलटने पर मुझे बताया गया था कि अगर ऐसी स्थिति आए, तो पानी के अंदर से हाथों को ऊपर की तरफ धकेलना चाहिए, ताकि नाव वापस सीधी हो जाए और अगर ऐसा न हो, तो पानी के अंदर दोनों हाथों को हिलाना चाहिए, ताकि आस-पास के लोगों को पता चल सके कि कोई डूब रहा।"