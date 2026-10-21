अमिताभ बच्चन ने सेहत को लेकर किया बड़ा खुलासा

अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर बढ़ी चिंता, डॉक्टरों ने दी सख्त आराम की सलाह

लेखन अंशिका शुक्ला 05:29 pm Oct 21, 202605:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी सेहत को लेकर जानकारी साझा की, जिसके बाद फैंस चिंतित हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ दिन आराम करने और ठीक होने के लिए छुट्टी लेने की सलाह दी गई है। साथ ही, उन्होंने फैंस से माफी मांगी कि वह फिलहाल कुछ लिख नहीं पा रहे हैं और उनके संदेशों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं।