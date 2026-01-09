अमिताभ बच्चन को देखते ही बेकाबू हुई भीड़

अमिताभ बच्चन को देखते ही बेकाबू हुई भीड़, परेशान लोग बोले- ऐसा मत करो

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Jan 09, 202607:00 pm

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की तादात कितनी है इसका सबूत तो अक्सर सोशल मीडिया पर दिखता है। अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसे देखकर लोग काफी परेशान हो गए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता एक इमारत में मौजूद हैं जहां उनकी एक झलक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अमिताभ को चारों ओर से घेर लिया। पुलिसकर्मियों द्वारा बमुश्किल उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सका।