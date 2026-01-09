अमिताभ बच्चन को देखते ही बेकाबू हुई भीड़, परेशान लोग बोले- ऐसा मत करो

अमिताभ बच्चन को देखते ही बेकाबू हुई भीड़, परेशान लोग बोले- ऐसा मत करो
अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की तादात कितनी है इसका सबूत तो अक्सर सोशल मीडिया पर दिखता है। अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसे देखकर लोग काफी परेशान हो गए हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता एक इमारत में मौजूद हैं जहां उनकी एक झलक के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अमिताभ को चारों ओर से घेर लिया। पुलिसकर्मियों द्वारा बमुश्किल उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सका।
January 9, 2026
अमिताभ 9 जनवरी को गुजरात के सूरत में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हालांकि कार्यक्रम का हिस्सा बनने से पहले से पहले उन्हें भारी भीड़ का सामना करना पड़ा। वीडियो ने अभिनेता के चाहने वालों को काफी परेशान कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'उन्हें अकेला छोड़ दो, वह 83 साल के हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'ऐसा मत करो, यह बहुत बुरा है। यह बहुत परेशान करने वाला है।'