'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग करते वक्त अमिताभ बच्चन को लगी चोट, खुद किया खुलासा

अमिताभ ने कहा, "आमतौर पर मैं अपना मोनोलॉग बीच में खड़े होकर देता हूं, लेकिन आज मेरे घुटने में चोट लग गई है। कल शूटिंग के दौरान मैं फिसल गया और गिर गया, जिससे मेरे घुटने में चोट आ गई।"

बिग बी ने बताया कि वह बैठकर अपना मोनोलॉग दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।

हालांकि, उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि चोट गंभीर नहीं है और वह जल्द ठीक हो जाएंगे।