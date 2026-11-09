अमिताभ बच्चन का छलका दर्द

अमिताभ बच्चन हाथ के दर्द से परेशान, शुभकामनाओं का जवाब न दे पाने पर छलका दर्द

लेखन ज्योति सिंह 01:31 pm Nov 09, 202601:31 pm

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन का कहना है कि हाथ में दर्द के चलते उनका फैंस को खत लिख पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि वह अपने फैंस को दिवाली की बधाई और उपहार देने के लिए जवाब नहीं दे पा रहे। वह लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर खत लिखना चाहते थे। अभिनेता ने अपने टंबलर ब्लॉग पर दिवाली संदेश के जरिए यह बात साझा की। साथ ही, फैंस को उनके लगातार मिल रहे प्यार के लिए धन्यवाद दिया।