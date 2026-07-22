अमिताभ बच्चन ने बताई अपने ICU वाले पोस्ट की सच्चाई, बोले- लोगोंं ने गलत समझ लिया

FIFA विश्व कप फाइनल में स्पेन से अर्जेंटीना की हार के बाद अमिताभ ने ब्लॉग पर एक पोस्ट साझा किया।

इसमें उन्होंने अस्पताल, सर्जरी, ICU और डिस्चार्ज के बाद घर लौटने के मानसिक व शारीरिक संघर्ष का जिक्र किया।

लांकि, उन्होंने सीधे फुटबॉल का नाम नहीं लिया। अमिताभ का कहना था कि जैसे सर्जरी के बाद रिकवरी का समय कठिन होता है, वैसे ही एक महान चैंपियन के लिए हार का सामना करना जीवन का सबसे मुश्किल दौर होता है।