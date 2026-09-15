अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में दी प्रतिक्रिया

अमिताभ बच्चन ने 'सेवानिवृत्ति' की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- काम बंद नहीं कर रहा

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Sep 15, 202601:59 pm

क्या है खबर?

फिल्मी सितारों की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगना कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर सामने आया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा था, 'आई विश टू रिटायर नाउ।' बस फिर क्या सोशल मीडिया पर उनकी सेवानिवृत्ति को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद अमिताभ ने खुद सेवानिवृत्ति की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है।