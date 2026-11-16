अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को मिली धमकी

अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकी, गोल्डी ढिल्लों ने दी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 05:30 pm Nov 16, 202605:30 pm

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने जान से मारने की धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, गैंगस्टर ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा करते हुए दोनों कलाकारों को चेतावनी दी। उसने दावा किया कि मुंबई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा उसके 2 सहयोगी को पकड़े जाने से उसके गिरोह की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गैंगस्टर ने यह भी कहा कि कोई भी बुलेटप्रूफ ग्लास उन्हें नहीं बचा सकेगा।