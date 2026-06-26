'वेलकम टू द जंगल' के बीच, इस साल किन सीक्वल फिल्मों ने की सबसे ज्यादा कमाई?

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'धुरंधर 2: द रिवेंज'

'धुरंधर: द रिवेंज' साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी। रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकारों से सजी इस जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सैकनिल्क के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 1,148.95 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, वहीं दुनियाभर में फिल्म ने विदेशों समेत 1,812.82 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म मौजूद है।