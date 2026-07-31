दीपिका चिखलिया ने रणबीर कपूर को भगवान राम के तौर पर कास्ट किए जाने का किया समर्थन, दिया ये धांसू जवाब

रणबीर कपूर को नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए चुना गया है।

इसी बात पर ऑनलाइन खूब बहस छिड़ी है, खासकर 'एनिमल' जैसी फिल्मों में उनके निभाए गए किरदारों को लेकर, लेकिन क्लासिक टीवी सीरियल 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिक्खलिया, रणबीर के समर्थन में उतर आई हैं।

हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के लिए अलग-अलग तरह के किरदार निभाना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अभिनेता 'एनिमल' जैसी फिल्म में कमाल कर सकता है, वह राम का किरदार भी उतनी ही खूबी से निभा सकता है।