वीर दास ने चुप रहने वालों पर बोला बड़ा हमला

वीर दास का चुप्पी साधने वालों पर तंज- अराजनीतिक होना कोई विचारधारा नहीं, आपकी सहूलियत है

लेखन नेहा शर्मा 04:17 pm Jul 16, 202604:17 pm

क्या है खबर?

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के बीच मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास का एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। देश के मौजूदा हालातों पर टिप्पणी करते हुए वीर दास ने उन लोगों पर निशाना साधा है, जो खुद को 'अराजनीतिक' बताते हैं। वीर दास ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब देश में इतने गंभीर मुद्दे चल रहे हों, तब अराजनीतिक बने रहना कोई विचारधारा नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना है।