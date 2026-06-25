तलाक के तूफानी दौर में रवि मोहन ने ली सबरीमाला की शरण, फैंस बोले – यही है सच्ची शांति मनोरंजन Jun 25, 2026

अभिनेता रवि मोहन इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच वे केरलम के सबरीमाला मंदिर पहुंचे।

रवि ने अपनी इस तीर्थयात्रा की शांत और चिंतन भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उनकी इन तस्वीरों को देखकर फैंस ने तुरंत उन्हें समर्थन भरे संदेश और दुआएं भेजीं।

फैंस ने उनकी तारीफ की कि इस मुश्किल घड़ी में भी वे खुद को जमीन से जोड़कर रख रहे हैं।