तलाक के तूफानी दौर में रवि मोहन ने ली सबरीमाला की शरण, फैंस बोले – यही है सच्ची शांति
मनोरंजन
अभिनेता रवि मोहन इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच वे केरलम के सबरीमाला मंदिर पहुंचे।
रवि ने अपनी इस तीर्थयात्रा की शांत और चिंतन भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उनकी इन तस्वीरों को देखकर फैंस ने तुरंत उन्हें समर्थन भरे संदेश और दुआएं भेजीं।
फैंस ने उनकी तारीफ की कि इस मुश्किल घड़ी में भी वे खुद को जमीन से जोड़कर रख रहे हैं।
रवि ने किया फिल्मों पर ध्यान देने का वादा
तस्वीरों के साथ रवि ने एक भावुक नोट भी साझा किया। इसमें उन्होंने अपने चाहने वालों को उनके 'बिना शर्त प्यार' के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि वे 'हर दिन और मजबूत' हो रहे हैं।
रवि ने यह भी वादा किया कि वे सिनेमा में कड़ी मेहनत करते रहेंगे। इससे पता चलता है कि वे आगे बढ़ने और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।