टेलर स्विफ्ट ने AI पर कसा शिकंजा, आवाज और छवि बचाने को उठाया ये बड़ा कदम
मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट ने अर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल से खुद को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उनकी कंपनी TAS राइट्स मैनेजमेंट ने उनकी आवाज और उनकी इमेज के लिए ट्रेडमार्क का आवेदन किया है। 24 अप्रैल, 2026 को दायर किए गए इन आवेदनों में उनके स्टेज परफॉर्मेंस का अंदाज और कुछ खास ऑडियो भी शामिल हैं।
डीपफेक्स के बढ़ते चलन से ट्रेडमार्क की तरफ बढ़ रहे हैं सेलिब्रिटी
स्विफ्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब AI डीपफेक्स और नकली सेलिब्रिटी कॉन्टेंट ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह अकेली नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। मैथ्यू मैककोनाघी जैसे दूसरे सितारों ने भी अपनी आवाज और इमेज के लिए ट्रेडमार्क हासिल किए हैं। स्विफ्ट को पहले भी AI से बनी नकली इमेज के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा है, यही वजह है कि उन्होंने अब ये कानूनी कदम उठाया है। जैसा कि वकील जोश गेर्बेन ने बताया, AI किसी कलाकार की आवाज की नकल कर सकता है और ट्रेडमार्क ऐसी 'भ्रामक रूप से समान' नकल को चुनौती देने में कलाकार की मदद कर सकते हैं।