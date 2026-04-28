टेलर स्विफ्ट ने AI पर कसा शिकंजा, आवाज और छवि बचाने को उठाया ये बड़ा कदम

डीपफेक्स के बढ़ते चलन से ट्रेडमार्क की तरफ बढ़ रहे हैं सेलिब्रिटी

स्विफ्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब AI डीपफेक्स और नकली सेलिब्रिटी कॉन्टेंट ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह अकेली नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। मैथ्यू मैककोनाघी जैसे दूसरे सितारों ने भी अपनी आवाज और इमेज के लिए ट्रेडमार्क हासिल किए हैं। स्विफ्ट को पहले भी AI से बनी नकली इमेज के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा है, यही वजह है कि उन्होंने अब ये कानूनी कदम उठाया है। जैसा कि वकील जोश गेर्बेन ने बताया, AI किसी कलाकार की आवाज की नकल कर सकता है और ट्रेडमार्क ऐसी 'भ्रामक रूप से समान' नकल को चुनौती देने में कलाकार की मदद कर सकते हैं।