अमीषा पटेल ने नई हीरोइनों को लताड़ा, पूछा- बिना ब्लॉकबस्टर के कैसी सुपरस्टार? PR बंद कराे

अमीषा पटेल अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। उन्होंने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर अमीषा ने बॉलीवुड में बढ़ते 'फर्जी PR के चलन पर तीखा प्रहार किया। उनका मुख्य निशाना आज की युवा अभिनेत्रियां रहीं, जिन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सफलता अब प्रतिभा से नहीं, बल्कि पैसों के दम पर खरीदी जा रही है।

पोस्ट पैसे देकर सुपरस्टार बन रही हैं युवा अभिनेत्रियां- अमीषा अमीषा ने कई युवा सितारों पर आरोप लगाया कि वे बॉक्स ऑफिस पर वास्तविक सफलता न मिलने के बावजूद खुद को सुपरस्टार दिखाने और नंबर वन का टैग हासिल करने के लिए पैसे खर्च कर रही हैं। अमीषा ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए बॉलीवुड की फर्जी PR मशीनरी पर हमला बोला। उन्होंने फिल्म जगत की युवा अभिनेत्रियों के बीच बढ़ती PR संस्कृति की कड़ी आलोचना की और इसे इंडस्ट्री के लिए एक गलत चलन बताया।

आईना अमीषा ने यूट्यूबर्स को दिखाया आईना अमीषा ने सबसे पहले यूट्यूबर्स के बढ़ते प्रभाव पर बात की। उन्होंने लिखा, ;कुछ नकारात्मक यूट्यूबर्स से कभी परेशान या दुखी न हों, जो हमेशा सितारों के प्रति नकारात्मकता और आलोचना के साथ ही जागते हैं... हमें सितारों के रूप में उनके लिए बुरा मानने के बजाय खुश होना चाहिए... आखिर हमारे बारे में बुरा बोलकर ही तो उनके घर का चूल्हा जल रहा है... हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।'

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तंज अमीषा ने लिखा- सुपरस्टार बनना है तो इतिहास रचो अमीषा ने लिखा, 'खुद को सुपरस्टार केवल तभी कहें, जब आपने ऐसा काम किया हो, जो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दे। तब तक खुद को सुपरस्टार कहलवाने के लिए PR गेम्स खेलना बंद करें... क्षमा करें, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने आज तक अपने करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दी है, लेकिन साल में 2 औसत फिल्में करके और शूटिंग सेट पर मौजूद रहकर खुद को स्टार कह रही हैं।'

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए अमीषा पटेल ने क्या लिखा Call ur self a super star only if u have achieved any sort of work that creates history and havoc at the box office . Untill then stop playing PR games to cal urself a super star 👌sorry but that’s the harsh reality 👌 — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026

सलाह आज 100 करोड़ कुछ नहीं, PR को पैसे देना बंद करें- अमीषा अमीषा ने आगे लिखा, 'आप केवल एक अभिनेता बनते हैं जो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, स्टार नहीं। ज्यादातर अभिनेत्रियां, जिनके करियर में एक भी ऐसी फिल्म नहीं है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो, वे अपनी PR टीम को खुद को नंबर 1 और नंबर 2 कहलवाने के लिए पैसे दे रही हैं? क्या वाकई? ये 2026 है, 2000 नहीं... आज के दौर में 100 करोड़ कुछ भी नहीं है।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए पोस्ट Most female actresses who haven’t even achieved one film in their career where even a single film of theirs has done even 200 cr plus at the box office are paying their PR teams to cal themselves nos 1 and nos 2 ?like really ?its 2026 and not 2000😁today 100 cr is nothing . — ameesha patel (@ameesha_patel) May 8, 2026