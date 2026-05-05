अमीषा पटेल दुबई एयरपोर्ट पर फंसी

मध्य पूर्व तनाव के कारण अमीषा पटेल दुबई एयरपोर्ट पर फंसी, बोलीं- घर वापसी का इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 12:57 pm May 05, 202612:57 pm

क्या है खबर?

अमीषा पटेल को ईरान-अमेरिका और इजरायल में तनाव के चलते मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 4 मई की रात अभिनेत्री ने न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी थी, लेकिन UAE अधिकारियाें द्वारा ताजा मिसाइल हमलों के मद्देनजर अचानक हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा। नतीजन, फ्लाइट को मस्कट की ओर मोड़ना पड़ा, जिसमें अमीषा भी सवार थीं। अब उन्होंने एक पोस्ट के जरिए आपबीती सुनाई है और कहा कि वह मुंबई वापसी का इंतजार कर रही हैं।