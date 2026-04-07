अमीषा पटेल ने जाकिर खान की आलोचना की

कॉमेडियन जाकिर खान पर क्यों भड़कीं अमीषा पटेल? बोलीं- नकारात्मकता मत फैलाओ

लेखन ज्योति सिंह 06:12 pm Apr 07, 202606:12 pm

क्या है खबर?

अमीषा पटेल काम के साथ-साथ अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में, अभिनेत्री ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए जाकिर खान की आलोचना की है। उन्होंने कॉमेडियन पर 'नकारात्मकता फैलाने' का आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म जगत ने 'धुरंधर' की सफलता को खुले दिल से स्वीकार किया है। दरअसल, एक कार्यक्रम में जाकिर ने फिल्मी सितारों पर तंज कसते हुए कहा था कि 'धुरंधर' से सबको जलन हुई है।