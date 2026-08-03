निम्रत कौर की सीरीज 'जॉब ट्रैफिकिंग' का हुआ ऐलान, इस OTT पर देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 12:55 pm Aug 03, 202612:55 pm

क्या है खबर?

निमरत कौर अपनी नई OTT परियोजना 'जॉब ट्रैफिकिंग' को लेकर चर्चा में आ गई हैं। ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी पर आधारित ये एक सर्वाइवल ड्रामा है, जिसकी शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। वेब सीरीज में उनके साथ अभिनेता रोशन मैथ्यू, काव्या त्रेहन और पवन मल्होत्रा भी मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। 8 एपिसोड वाली 'जॉब ट्रैफिकिंग' का निर्माण सेलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स और चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। निर्देशन की कमान प्रशांत नायर ने संभाली है।