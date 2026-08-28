अमाल मलिक ने किया चौंकाने वाला ऐलान

अमाल मलिक ने फिल्म संगीत से लिया ब्रेक, लिखा- अब मुझे विदा करो; क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 09:54 am Aug 28, 202609:54 am

क्या है खबर?

गायक अरमान मलिक के भाई और मशहूर संगीतकार अमाल मलिक ने अपने एक फैसले से फैंस को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि वह फिल्म संगीत से ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि, उन्होंने फैंस से वादा किया कि यह ब्रेक सिर्फ एक साल के लिए होगा और वह जल्द वापसी करेंगे। बता दें कि अमाल ने हालिया रिलीज इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के लिए मशहूर गाना 'ये आवारापन' कंपोज किया था।