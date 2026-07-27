'लाफ्टर शेफ्स 3' को मिला अपना विजेता

'लाफ्टर शेफ्स 3': अली गोनी-जन्नत जुबैर ने जीती विजेता की ट्राॅफी, इन सितारों को पछाड़ा

लेखन ज्योति सिंह 10:12 am Jul 27, 202610:12 am

क्या है खबर?

भारती सिंह के लोकप्रिय कुकिंग कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' ने दर्शकों को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ शो प्रतियोगी अली गोनी और जन्नत जुबैर को विजेता की ट्रॉफी भी दे गया है। दोनों को तीसरे सीजन का विजेता घोषित किया गया। 26 जुलाई (रविवार) को शो का ग्रैंड फिनाले आयाेजित हुआ था, जिसे सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने जज किया। इस मौके पर कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी ने अपनी कॉमेडी से मनोरंजन का तड़का लगाया।