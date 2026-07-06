बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

आलिया-शरवरी की 'अल्फा' ने वीकेंड पर दिखाया दम, 'वेलकम टू द जंगल' भी नहीं रही पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Jul 06, 202609:32 am

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' ने वीकेंड की अग्निपरीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में उतरी थी। समीक्षकों और दर्शकों से निराशाजनक प्रतिक्रया मिलने के बावजूद इसने वीकेंड पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। बॉक्स ऑफिस पर पहले से मौजूद अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे वीकेंड पर धाकड़ कमाई की। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की कलेक्शन रिपोर्ट।