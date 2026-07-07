बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

आलिया भट्‌ट की 'अल्फा' को चौथे दिन झटका, इतनी नीचे आ गिरी फिल्म की दैनिक कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:52 am Jul 07, 202609:52 am

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की जासूस एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' को तगड़ा झटका लगा है। वीकेंड पर शानदार कमाई करने के बाद फिल्म कारोबारी दिनों में आ चुकी है और इसी के साथ आंकड़ों में भारी गिरावट भी देखने को मिली है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की यह 7वीं कड़ी है, जिसमें बॉबी देओल और अनिल कपूर भी मौजूद हैं। दूसरी ओर, 'वेलकम टू द जंगल' भी बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है। आइए देखें ताजा कलेक्शन।