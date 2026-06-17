'अल्फा' के ट्रेलर में दमदार एक्शन करती दिखीं आलिया-शरवरी

क्या हॉलीवुड को टक्कर देगी 'अल्फा'? आलिया-शरवरी काे देख याद आईं ये एक्शन अभिनेत्रियां

लेखन ज्योति सिंह 10:25 pm Jun 17, 202610:25 pm

क्या है खबर?

आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर जारी हो गया है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस महिला प्रधान फिल्म में दोनों का दमदार एक्शन अवतार दिखा है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी शामिल हैं, जबकि ऋतिक रोशन का कैमियो है। खैर ट्रेलर को तारीफ मिल रही है, जबकि कुछ इसकी तुलना हॉलीवुड की लोकप्रिय एक्शन अभिनेत्रियाें से कर रहे हैं। इन अभिनेत्रियों और उनकी फिल्मों पर डालिए एक नजर।