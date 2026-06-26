'अल्फा' से 'ईथा' तक, बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों का होगा बड़ा धमाका; देखें पूरी सूची
क्या है खबर?
बॉलीवुड में जल्द ही कई ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनकी कहानी महिला प्रधान किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है। इन फिल्मों में एक्शन, थ्रिलर, क्राइम और बायोपिक जैसी कई कहानियां देखने को मिलेंगी। आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' से लेकर श्रद्धा कपूर की 'ईथा' तक कई बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। ऐसे में आइए देखते हैं पूरी सूची।
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'अल्फा', 'ईथा' और 'बेबी डू डाई डू'
स्पाई-एक्शन फिल्म 'अल्फा' में मुख्य किरदार में आलिया और शरवरी हैं। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म 'ईथा' महाराष्ट्रीयन तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर अधारित है। इसमें श्रद्धा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 28 अगस्त रिलीज होगी। फिल्म 'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्माण हुमा कुरैशी ने किया है और इसमें उन्होंने अभिनय भी किया है।
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'शक्ति शालिनी', 'दायरा' और' मायसा'
मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'शक्ति शालिनी' में अनीत पड्डा नजर आएंगी। यह फिल्म साल 2027 के शुरुआत में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज होगी। इसमें करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मायसा' साल 2026 के अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें रश्मिका मंदाना एक बिल्कुल नए और दमदार किरदार में नजर आएंगी।