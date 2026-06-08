फिल्म

इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

सूत्र ने आगे कहा, "अल्फा का अभियान इस मूल विचार पर आधारित है कि यह सिर्फ एक किरदार या फिल्म का शीर्षक नहीं है; यह एक सोच है। आलिया और शरवरी आधुनिक भारत और उसके युवाओं की मानसिकता का जश्न मनाएंगी, जो अपने आप को लेकर बिल्कुल निडर हैं।" 'अल्फा' की रिलीज तारीख 10 जुलाई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह 3 जुलाई को आ सकती है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी नजर आएंगे।