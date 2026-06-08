'अल्फा' का टीजर इस दिन होगा जारी, आलिया भट्ट-शरवरी की दिखेगी पहली झलक
क्या है खबर?
यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान-फिल्म 'अल्फा' काफी वक्त से चर्चा में है। फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य किरदारों में नजर आएंगी। ताजा खबर है कि बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल 'अल्फा' का टीजर दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाने आ रहा है। यह पहला मौका होगा जब आलिया और शरवरी एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए नजर आएंगी। दोनों का एक्शन अवतार देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं।
झलक
जानिए कब आ रहा 'अल्फा' का टीजर
पिंकविला के मुताबिक, 'अल्फा' का टीजर 10 जून को अपनी व्यापक रिलीज के लिए तैयार है। यह टीजर एक ऐसी लड़की की कहानी पर केंद्रित होगा, जिसे एक हत्यारी मशीन बनने के लिए पाला-पोसा जाता है। सूत्र ने कहा, "अल्फा का टीजर 10 जून को निश्चित रूप से जारी होगा। इसके बाद एक जोरदार मार्केटिंग और प्रचार अभियान चलाया जाएगा जो फिल्म की कहानी को केंद्र में रखकर आज के भारत के 'अल्फा' रवैये का जश्न मनाएगा।"
फिल्म
इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
सूत्र ने आगे कहा, "अल्फा का अभियान इस मूल विचार पर आधारित है कि यह सिर्फ एक किरदार या फिल्म का शीर्षक नहीं है; यह एक सोच है। आलिया और शरवरी आधुनिक भारत और उसके युवाओं की मानसिकता का जश्न मनाएंगी, जो अपने आप को लेकर बिल्कुल निडर हैं।" 'अल्फा' की रिलीज तारीख 10 जुलाई थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह 3 जुलाई को आ सकती है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी नजर आएंगे।