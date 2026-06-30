'अल्फा' से पहले शरवरी की 5 फिल्मों को फटाफट OTT पर निपटा डालें, जानिए कहां देखें

#1 & #2

'बंटी और बबली 2' और 'महाराज'

फिल्म 'बंटी और बबली 2' से शरवरी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में शरवरी के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी भी मुख्य भूमिक में थे। आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। फिल्म 'महाराज' एक OTT फिल्म है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जरिए आमिर खान के बेटे जुनैद ने डेब्यू किया था। इसमें उनके साथ शरवरी भी नजर आई थीं।