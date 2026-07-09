'अल्फा' को जमकर टक्कर दे रही 'वेलमक टू द जंगल', जानिए कितनी हुई कमाई

टक्कर

'वेलमक टू ज जंगल' की कमाई लगातार जारी

सैकनिल्क के मुताबिक, अक्षय की फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.35 करोड़ रुपये कमाए हैं। ये आलिया की 'अल्फा' को जमकर टक्कर दे रही है। फिल्म का घरेलू नेट कारोबार अब तक 122.90 करोड़ रुपये हो चुका है। विश्व स्तर पर इसने 177.55 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। 'वेलमक टू द जंगल' एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें अक्षय के अलावा सुनील शेट्‌टी, दिशा पाटनी, अरशद वारसी समेत कई फिल्मी सितारे मौजूद हैं।