अल्लू अर्जुन पर कानूनी गाज, 'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में कोर्ट ने किया तलब

मामला

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, ये पूरा विवाद 4 दिसंबर 2024 का है, जब हैदराबाद के 'संध्या थिएटर' में 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर शो के दौरान भारी बवाल हुआ था। अल्लू को देखने के लिए थिएटर के बाहर बड़ी संख्या में फैंस के जुटने से सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई और भगदड़ मच गई। इस हादसे में दम घुटने से रेवती नाम की 35 साल की महिला प्रशंसक की मौत हो गई, जबकि उनका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।