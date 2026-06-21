अल्लू अर्जुन ने मनाया फादर्स डे

अल्लू अर्जुन ने पिता को बताया अपना भगवान, तस्वीर के साथ लिखा खूबसूरत पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:35 pm Jun 21, 202604:35 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच, उन्होंने अपने पिता और फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद के लिए दिल छू लेने वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। इस पोस्ट के जरिए अभिनेता ने अपने पिता को फादर्स डे की बधाई दी और उन्हें अपना भगवान बताया है। फैंस भी उनके पोस्ट पर अपना प्यार लुटा रहे हैं।