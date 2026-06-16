'राका' में अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी

अल्लू अर्जुन की 'राका' कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक? रिलीज पर बन रही ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 02:43 pm Jun 16, 202602:43 pm

क्या है खबर?

अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'राका' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म के निर्देशन की कमान एटली ने संभाली है, जो 'जवान', 'थेरी' और 'बेबी जाॅन' जैसी फिल्में दे चुके हैं। अभिनेता का पहला पोस्टर कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर जारी किया गया था। अब फिल्म की रिलीज तारीख को लेकर ताजा अपडेट आया है, जिसके अनुसार निर्माताओं की नजरें 2027 पर टिकी हैं। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।