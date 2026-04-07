अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' का पाेस्टर जारी, इस दिन होगा टाइटल का ऐलान
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन और एटली की आगामी फिल्म का ऐलान पिछले साल किया गया था। टाइटल अभी तक तय नहीं हुआ है, जिसके कारण फिल्म को अस्थायी रूप से 'AA22xA6' नाम दिया गया है। हालांकि, शीर्षक से जल्द पर्दा उठाया जाएगा, इस बात का ऐलान करते हुए निर्माताओं ने एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के आने के बाद से फैंस की खुशी का ठिकाना नही है। बता दें, एटली ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का निर्देशन किया था।
ऐलान
अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर होगा टाइटल का ऐलान
अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में किसी इंसान की झलक नहीं है, बल्कि किासी जानवर के हाथ को प्रदर्शित किया गया है। तस्वीर देखकर फैंस हैरान हैं, क्योंकि इसमें जंगली जानवर के पंजे और उसके नुकीले नाखूनों को देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्टर के साथ में कैप्शन दिया है, 'फिल्म का टाइटल पोस्टर कल यानी बुधवार' को सुबह 11 बजे आएगा।' दरअसल, 8 अप्रैल को अभिनेता का जन्मदिन है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Love letter loading…— atlee (@Atlee_dir) April 7, 2026
Title poster tomorrow @ 11 AM#AA22xA6 @alluarjun @sunpictures pic.twitter.com/YTv1BrcY2J