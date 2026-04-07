अल्लू अर्जुन की फिल्म 'AA22xA6' का पाेस्टर जारी, इस दिन होगा टाइटल का ऐलान

ऐलान

अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर होगा टाइटल का ऐलान

अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में किसी इंसान की झलक नहीं है, बल्कि किासी जानवर के हाथ को प्रदर्शित किया गया है। तस्वीर देखकर फैंस हैरान हैं, क्योंकि इसमें जंगली जानवर के पंजे और उसके नुकीले नाखूनों को देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्टर के साथ में कैप्शन दिया है, 'फिल्म का टाइटल पोस्टर कल यानी बुधवार' को सुबह 11 बजे आएगा।' दरअसल, 8 अप्रैल को अभिनेता का जन्मदिन है।