अल्लू अर्जुन पर लगेगा 1000 करोड़ का दांव, इस निर्देशक के साथ बात हुई पक्की

लेखन ज्योति सिंह 02:05 pm Dec 24, 202502:05 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी देकर पहले ही तहलका मचा दिया है। इस सफलता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। यह एटली के साथ उनकी आगामी फिल्म 'AA22 x A6' नहीं है, बल्कि 1,000 करोड़ के बजट वाली दूसरी फिल्म है। अल्लू ने इसके लिए निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दोबारा हाथ मिलाया है। इससे पहले दोनों, ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलू' के लिए साथ आए थे।