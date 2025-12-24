LOADING...
अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पर आया अपडेट

अल्लू अर्जुन पर लगेगा 1000 करोड़ का दांव, इस निर्देशक के साथ बात हुई पक्की

लेखन ज्योति सिंह
Dec 24, 2025
02:05 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा' जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी देकर पहले ही तहलका मचा दिया है। इस सफलता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। यह एटली के साथ उनकी आगामी फिल्म 'AA22 x A6' नहीं है, बल्कि 1,000 करोड़ के बजट वाली दूसरी फिल्म है। अल्लू ने इसके लिए निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ दोबारा हाथ मिलाया है। इससे पहले दोनों, ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलू' के लिए साथ आए थे।

फिल्म

पौराणिक महाकाव्य पर आधारित होगी फिल्म 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्लू और त्रिविक्रम की यह फिल्म, भारतीय सिनेमा में अब तक निर्मित सबसे महत्वाकांक्षी पौराणिक फिल्मों में से एक होगी। फिल्म का बजट 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रखा गया है। इसमें हाई लेवल की तकनीकाें और विजुअल इफेक्ट्स को शामिल किया जाएगा। सूत्र का कहना है कि फिल्म भारतीय सिनेमा में रचनात्मक और तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है।

घोषणा

आने वाले हफ्तों में हो सकती है घोषणा

रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा आने वाले कुछ हफ्तों में कर सकते हैं। इसके अलावा, फिल्म को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। निर्माताओं ने लगभग तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि निर्माण का काम फरवरी, 2027 में हो सकता है। फिलहाल, अल्लू आगामी फिल्म 'AA22 x A6' में व्यस्त चल रहे हैं। उनकी फ्रैंचाइजी फिल्म 'पुष्पा 3' का इंतजार भी किया जा रहा है।

