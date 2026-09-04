'मिर्जापुर: द मूवी' को कोर्ट से राहत

'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से कोर्ट का साफ इनकार, निर्माताओं को राहत

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Sep 04, 202609:48 am

क्या है खबर?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली फजल अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया और रोक लगाने वाली याचिका को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया, जिसे लखनऊ की वकील शालू पांडे द्वारा दायर किया गया था। उनका आरोप था कि फिल्म में मिर्जापुर के बारे में अपमानजनक संदर्भ, अत्यधिक हिंसा और अश्लील सामग्री है।