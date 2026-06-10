आलिया भट्ट इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका, जानें कब होंगी रिलीज
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्मों को लोग खूब पसंद करते हैं। वहीं अब वो जल्द ही यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आलिया 'अल्फा' के अलावा और किन फिल्मों से बॉलीवुड में धमाल माचाने को तैयार हैं?
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'अल्फा' और 'लव एंड वॉर'
यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला प्रधान-फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। पहले यह फिल्म 10 जुलाई को आने वाली थी। इस फिल्म में बॉबी देओल भी अहम किरदार में नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया के उनके पति और अभिनेता रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी अहम किरदार में दिखाई देंगे।
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'ब्रह्मास्त्र 2' और 'बैजू बावरा'
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की सफलता के बाद अब इसके निर्माता इसका सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आलिया और रणबीर कपूर की जोड़ी फिर से धमाल माचेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म दिसंबर, 2026 में रिलीज हो सकती है। संजय लीला भंसाली की एक और फिल्म 'बैजू बावरा' में भी आलिया नजर आ सकती हैं। अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज तारीख घोषित नहीं की गई है। 'बैजू बावरा' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म हो सकती है।