आलिया भट्ट इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका, जानें कब होंगी रिलीज

#3 & #4

'ब्रह्मास्त्र 2' और 'बैजू बावरा'

फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की सफलता के बाद अब इसके निर्माता इसका सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आलिया और रणबीर कपूर की जोड़ी फिर से धमाल माचेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म दिसंबर, 2026 में रिलीज हो सकती है। संजय लीला भंसाली की एक और फिल्म 'बैजू बावरा' में भी आलिया नजर आ सकती हैं। अभी तक इसकी आधिकारिक रिलीज तारीख घोषित नहीं की गई है। 'बैजू बावरा' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी म्यूजिकल फिल्म हो सकती है।