'डोंट बी शाय' का टीजर रिलीज, 4 नए चेहरे लेकर आए प्यार-दोस्ती की दिलचस्प कहानी

लेखन ज्योति सिंह 06:43 pm Aug 27, 202606:43 pm

क्या है खबर?

अमेजन प्राइम वीडियो ने अपनी आगामी फिल्म 'डोंट बी शाय' का टीजर रिलीज कर दिया है। इसका निर्माण आलिया भट्‌ट और उनकी बहन शाहीन भट्‌ट ने मिलकर अपने प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस' के तहत किया है। निर्देशन और लेखन श्रीति मुखर्जी द्वारा किया गया है। फिल्म का टीजर 4 नए कलाकारों आरुषि बजाज, अंश दुग्गल, बियांका अरोड़ा और पीयूष खाती से रूबरू कराता है। कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बसु, नेहा धूपिया और अंजू अल्वा नाइक भी इसका हिस्सा हैं।