'अल्फा' का ट्रेलर देख ठनका लोगों का माथा, इन हॉलीवुड परियोजनाओं की बताया नकल

लेखन ज्योति सिंह 12:21 pm Jun 18, 202612:21 pm

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स ने अपनी पहली महिला प्रधान फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर जारी कर दिया है। आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ द्वारा अभिनीत इस ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। लोग दावा कर रहे हैं कि ट्रेलर के कई दृश्य उन्हें 'गेम ऑफ थ्रोन्स' और 'द बॉयज' की याद दिला रहे हैं। इससे पहले फिल्म के टीजर ने लोगों का माथा ठनका दिया था। उसपर भी कॉपी करने के कई आरोप लगे थे।