पोस्ट

आलिया ने पोस्ट में की 'धुरंधर' की समीक्षा

आलिया ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'एटरनल सनशाइन' की इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'यह आज के भारत की आवाज है। यह आज के भारत की पसंद है। यह भारतीय इतिहास पर आधारित है। अब यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला अध्याय है। धुरंधर को सलाम। पूरी टीम को 3 बार बधाई। आपने न सिर्फ धूम मचाई, बल्कि सिनेमाघरों में रौनक ला दी है। अगर पहली किस्त ने सर्दियों में धूम मचाई है, तो सोचिए सीक्वल वसंत में क्या कमाल करेगा!!!'