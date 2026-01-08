LOADING...
आलिया भट्‌ट ने 'धुरंधर' को बताया 'आज के भारत की आवाज', बोलीं- इसने रौनक ला दी
आलिया भट्‌ट ने 'धुरंधर' के लिए साझा किया बधाई संदेश

आलिया भट्‌ट ने 'धुरंधर' को बताया 'आज के भारत की आवाज', बोलीं- इसने रौनक ला दी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 08, 2026
06:10 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्‌ट अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से मशहूर रही हैं। जो चीजें उनके दिल को पसंद आ जाती हैं, उनकी तारीफ करने से अभिनेत्री कभी भी पीछे नहीं हटतीं। आलिया ने अपने सह-कलाकार रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे 'आज के भारत की आवाज' बताया है। इसके अलावा, 'धुरंधर' की पूरी टीम को बधाई दी है।

पोस्ट

आलिया ने पोस्ट में की 'धुरंधर' की समीक्षा

आलिया ने अपने प्रोडक्शन हाउस 'एटरनल सनशाइन' की इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'यह आज के भारत की आवाज है। यह आज के भारत की पसंद है। यह भारतीय इतिहास पर आधारित है। अब यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला अध्याय है। धुरंधर को सलाम। पूरी टीम को 3 बार बधाई। आपने न सिर्फ धूम मचाई, बल्कि सिनेमाघरों में रौनक ला दी है। अगर पहली किस्त ने सर्दियों में धूम मचाई है, तो सोचिए सीक्वल वसंत में क्या कमाल करेगा!!!'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

टक्कर

'धुरंधर 2' को टक्कर देंगी ये फिल्में

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने सीक्वल 'धुरंधर 2' के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सीक्वल इसी साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। इसे बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में 'टॉक्सिक' आएगी क्योंकि यश अभिनीत यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है। उधर आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' भी इसी दिन रिलीज हो रही है।

