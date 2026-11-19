आलिया ने अपनी पिछली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बारे में बात करते हुए कहा, "जब किसी पुरुष प्रधान फिल्म के फ्लॉप होने पर कोई यह नहीं कहता कि हमें 'पुरुष-केंद्रित' फिल्में नहीं बनानी चाहिए, तो फिर मैं महिला प्रधान फिल्मों को चुनना क्यों बंद करूं? जब आप इस तरह के जोखिम उठाते हैं, तो हमेशा फेल होने का डर रहता है, लेकिन उतनी ही संभावना रहती है कि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।"